كيروش يواسي لاعبي الزمالك في أول مران لمنتخب مصر

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أنطلق معسكر منتخب مصر اليوم، أستعداداً لمبارتي أنجولا والجابون، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهله لكأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وظهرت صورة لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني وهو يواسي لاعبو الزمالك المنضمين للفراعنة، بعد الخسارة القاسية أمام النادي الأهلي بنتيجة 5/3 ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك من أجل إخراج لاعبو الفريق الأبيض من الحالة النفسية السيئة التي وقعوا فيها والشد من أزرهم حتى يستطيعوا تقديم أفضل مستوى مع المنتخب خلال اللقائين القادمين.

وكان قرر الجهاز الفني الاكتفاء ب 25 لاعبا في صفوف المعسكر الذي بدأ اليوم استعدادًا لمباراتي انجولا والجابون ضمن الجولتين الاخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

ويعاني الفرعون الصغير عمر مرموش من ألتواء في الكاحل، والتي يغيب عن الملاعب بسببها من الأسبوع الماضي، كما أنه لن يأتي من ناديه حتى يتلقى كافة البرنامج العلاجي الخاص به.

قائمة المنتخب لمواجهتي انجولا والجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

ويتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الأنجولي يتواجد مع المنتخب المصري، في المجموعة السادسة بجانب المنتخب الليبي والمنتخب الجابوني.تصريحات مدرب أنجولا

وقال جونسالفيس في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس 2": "منتخب مصر هو المرشح للتأهل من دور المجموعات، وبعد الفوز على أنجولا في القاهرة والفوز على ليبيا أثبتوا أنهم المرشح الأقوى".

وأضاف: "فرص تأهل أنجولا منعدمة ولكن نحن نلعب بطريقة تنافسية ونتعامل حتى نتأهل في المرات القادمة".

وأردف: "ما تغير تحت قيادة كارلوس كيروش هو الاستفادة من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني اللذان كان يفشلان في الخروج من إنجلترا في الفترة الماضية، فهما إضافة بشكل كبير".