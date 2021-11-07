على جمعة: العلوم الشرعية والإنسانية إسقاط على الواقع تطبيقا لأمر الله

وأوضح أن العلوم الشرعية والإنسانية ما هما إلا إسقاط على الواقع تطبيقا لأمر الله وإعمار الكون، مبينا أن هذه العلوم تقوم بخدمة الإنسانية، ولم ولن تقف ضدها أبدا كما يصور البعض، ولكنها تيسير على الإنسان فى أمور دنياه وآخرته.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الأزهر اكتسب مكانته المرموقة والعالمية بسبب وسطيته ومنهجه القويم الذى ينبذ التطرف والتشدد، وأكد أن ضرورة المحافظة على هذه المكانة ودعمها، مبينا أن الدعوة فى الداخل والخارج تواجه تحديات صعبة فرضهها المتربصين بهذا الدين، مشددا على ضروة التكاتف من أجل مواجهة هذه التحديات دفاعا عن الدين ونبى الإسلام.
ويناقش المؤتمر العلمى الدولى الأول بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة خلال يومين ستة محاور وهى: "مدخل إلى العلوم الشرعية والإنسانية"، "توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، "دور العلوم الشرعية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، "دور العلوم الإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، "جهود علماء المسلمين فى توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية قديما وحديثا"، وأخيرا "دور الأزهر الشريف والمؤسسات والجامعات الإسلامية فى توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين.
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