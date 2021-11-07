فيديوجراف.. رسائل السيسى لرؤساء شركات وسائل النقل العالمية

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى رسائل السيسى لرؤساء شركات وسائل النقل العالمية:- وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المائدة المستديرة شهدت حوارًا مفتوحًا للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة فى المعرض.

ورحب الرئيس السيسى، بمساهماتهم كشركاء فى العملية التنموية الحالية فى مصر، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصرى.

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