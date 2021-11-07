”مكافحة الإدمان” يكشف عن آخر مهلة للموظفين المتعاطين للمخدرات قبل الفصل

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق استقبل أكثر من 116 ألف مريض إدمان حتى الآن، من ضمنهم 9 آلاف موظف ومواطنين من المناطق المطورة بديلة العشوائيات، مضيفا أن الصندوق قام بافتتاح 5 عيادات لعلاج الإدمان داخل المناطق المطورة وبديلة العشوائية، مؤكدا أنه من ثبت لموظف متعاطى المخدرات فى منتصف ديسمبر سيتم فصله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" تقديم الإعلامى محمد على خير، أنه من يثبت تعاطيه المخدرات بداية من منتصف ديسمبر القادم"، مشددا على سرعة توجه المتعاطى إلى أحد المراكز العلاجية”، منوها بأن الصندوق يتيح 28 مركزا على مستوى 17 محافظة، وتوفر العلاج مجانا وبسرية تامة.

وتابع أن الهدف الرئيسى من قانون فصل الموظف المتعاطى ليس مجرد الفصل، بل معالجة الموظف ليبتعد عن المخدرات والتعاطى، مضيفا أن 50% من المتقدمين للعلاج يتراوح عمرهم من 15 إلى 25 عاما، مشددا على أن المخدرات الأكثر انتشارا الحشيش والهروين والمخدرات التخليقية فى غاية الخطورة، وتسبب هلاوس سمعية وبصرية، بالإضافة إلى سلوك عدوانى وجنون عظمة.