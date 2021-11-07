التنمية الحضارية: انتهينا من تطوير 322 منطقة غير آمنة وبناء 210 ألف وحدة سكنية

قال إيهاب حنفى منسق عام صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق حدد حجم أزمة المناطق غير الآمنة في مصر بجانب تحديد أليات التدخل، موضحا أن التطوير شمل 357 منطقة، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير 322 منطقة، وبناء 210 ألف وحدة سكنية .

وأضاف منسق عام صندوق التنمية الحضارية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصندوق يعمل حاليا على تطوير بقية المناطق غير الآمنة، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تطوير كل المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.

وتابع منسق عام صندوق التنمية الحضارية،: أصبحنا نفجر بجانب تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية، تطوير عواصم المحافظات، وتم بالفعل البدء في تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وعملنا على التطوير العمرانى ولا نعمل فقط على تطوير العشوائيات ولكن التطوير العمرانى يدخل ضمنها المناطق غير الآمنة والأسواق وعواصم المحافظات.