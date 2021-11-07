/660236/أول-تعليق-من-يورجن-كلوب-بعد-تلقيه-الخسارة-الأولى-مع-ليفربول-في-هذا-الموسم

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الخسارة أمام وست هام يونايتد، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات البريميرليج، وهو الخسارة الأولى للفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "كانت لحظات حاسمة اليوم، كان على الأهداف وبعض المواقف أن تسير بطريقة أخرى".

وأضاف: "دعنا نتحدث عن المباراة، أول ما سجلونه هو هدف من خطأ على حارس المرمى، لقد كان هناك تدخل على ذراع أليسون، كيف يستطيع أن يمسك بالكرة؟ هذا لا معنى له".

هدف التعادل في المباراة:

وواصل: "سجلنا هدف التعادل وسيطرنا بشكل كامل على المباراة وركزوا هم على مرمانا، لم نلعب بشكل واضح في الشوط الثاني ولكن على مدار 90 دقيقة كاملة كنت أتمنى أن نكون أكثر دقة".

وأردف: "كان هناك تدخل متهور كذلك من آرون كريسويل على جوردان هندرسون، موقفان كانا مؤثرين ولكن وست هام فاز بالمباراة في النهاية".

واستكمل: "أليسون؟ ماذا يمكن أن يفعل؟ حارس المرمى محمي، إذا صعد لاعب في الهواء بذراعه، فهذا جزء مهم من جسد حارس المرمى، سيقول الناس إنني أقدم الأعذار لكنني هادئ، أنت بحاجة لقرارات عادية من الحكم وهو لم يفعل ذلك".

هدف أليسون في مرماه

وأوضح: "اصطدم أوجبونا بذراع أليسون، هذه قطعة حاسمة من جسد حارس المرمى، كيف لا يمكن أن يكون خطأ؟ لا أعرف ذلك ولكن علينا قبول هذه الأشياء لو حصلنا على شيء كنا سنستحقه لكننا لم نحصل عليه لذا نقبل الهزيمة".

وتابع: "لقد فقدنا الكثير من الكرات وهذا هو سبب اعتمادهم على الهجمات المرتدة، كنا نريد أن نتقدم بعد تعادلنا ويبدو أننا فقدنا القليل من الصبر، لقد ضغطوا بعمق ولم يكن الأمر سهلًا، عليك أن تجبرهم وتقاتلهم في الثلث الأخير".

سبب الخسارة أمام وست هام

وأكد: "لم نكن هادئين في اللحظات الحاسمة، لم يسمحوا لنا بشيء، عندما حاولنا وضع الكرة في منطقة الجزاء، كان لديهم ثمانية أو تسعة لاعبين لذلك كان علينا أن نعيد الكرة مرة أخرى ونفعلها مرة أخرى، لم نتحل بالصبر الكافي".

واختتم: "يمكننا أن نكون أفضل بنسبة 100%، لا يمكنك دائمًا تقديم أفضل نتيجة لك، عليك تحقيق نتيجة لكنهم سجلوا ثلاثة أهداف ونحن لم نفعل ذلك".