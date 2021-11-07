/660238/يا-فرحة-ما-تمت انفصال-منة-عرفة-عن-محمود-المهدي
انفصل الفنان محمود المهدي عن الفنانة منة عرفة، وجاء ذلك خلال حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.
دوت الخليج
وقبل ساعات من اتخاذه القرار نشر الفنان محمود المهدي صورة لـ“بطيخة” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، بالاضافة إلى تعليق عليها:” فين صاحب المثل ده ".
انفصال منة عرفة عن محمود المهدي
جدير بالذكر احتفال الفنانة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، وسط غمرة من السعادة.
وعبرت عرفة عن سعادتها وكتبت على موقع انستجرام:"وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يا فرحة ما تمت.. انفصال منة عرفة عن محمود المهدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.