طارق شكري ينسب سبب زيادة العقار لزيادة مواد البناء..ورئيس الغرفة ينفي ذلك

/660239/طارق-شكري-ينسب-سبب-زيادة-العقار-لزيادة-مواد-البناءورئيس-الغرفة-ينفي-ذلك

أكد المهندس طارق شكري على الأنباء المتداولة بشأن زيادة العقار في مصر، مشيرا إلى أن المواد الخام والمستخدمة في صناعة العقار زادت بنسبة 80% لذا من الضروري زيادة العقار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيادة العقار المصري

وقال طارق شوقي خلال برنامح “االحكاية” مع عمرو أديب المذاع على قناة mbc مصر، بأن العقار سيظل في زيادة الفترة القادمة، ومن المقرر أن يزداد بنسبة 15%، اذ أن تكلفة المنشأ من المقرر أن يزداد بنسبة 25%، وأكد شوقي بأن الزيادة لن تفرض على من قاموا بالشراء منذ 4 سنوات.

وأضاف: “الحل الوحيد للمشكلة هو التطوير العقاري”.

رئيس غرفة مواد البناء ينفي علاقتها بزيادة العقار

وفي مداخلة هاتفية لأحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو دياب، نفى علاقة زياة العقار بمواد البناء، مؤكدا: “كل الزيادات ملهاش علاقة بمواد البناء لأن الأسعار لسة مزدتش حتى الأن، وكل كل الزيادات دي ممكن تكون 7% فقط”.

عمرو أديب يهاجم صناع فيلم الأبديون

وكان هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب صناع فيلم «الأبديون» للفنانة أنجلينا جولي، بسبب احتواءه على مشاهد تعكس المثلية الجنسية، رغم أن الشركة المنتجة للعمل هي شركة ديزني.

قال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على فضائية قناة «Mbc مصر»: "بيضغطوا علينا أننا نتقبل المثلية الجنسية، الموضوع كان نادر دلوقتي متلاقيش مسلسل أو فيلم إلا وفيه اتنين زي بعض على علاقة بعض".

وتابع: "وبيطلعوا الاتنين دول حد لذوذ وكيوت ونموذج، النهاردة شركة ديزني اللي كانت رمز للطهارة والبراءة عاملة فيلم للأستاذة انجلينا جولي فيه اتنين مثلين.. حتى الواحد مبقاش ينفع يقول عليهم شاذين، ولما الدول العربية اعترضت طلعونا غلطانين".

وأضاف: "أنا برجع لما بشوف مشاهد زي دي، سيبونا في حالنا.. انتوا ربنا معاكوا واحنا ربنا معانا، أنا حاسس أن بيتم زحزحت معتقداتنا رويدًا رويدًا، احنا رضينا بالهم والست أنجلينا جولي مش راضية بينا.. الله يكون في عون كل بيت عربي من الهجمة اللي بيرموها عليهم، أنا اللي بيجنني أن ناس من وسطنا طالعة متقبلة الأمر".