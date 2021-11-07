/660242/عمرو-أديب--الأن-مصر-خالية-تماما-من-فيروس-سي

أكد الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية بأن مصر أصبحت الأن خالية من فيروس سي بشكل كامل مشيرا إلى أن الفضل يعود لمبادرة 100 مليون صحة الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل القضاء على الأمراض في مصر.

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وعلق عمرو أديب على هذا الأمر، قائلا: “الإدارة المصرية اللي تسلمت الحكم 2013 قدرت تعالج حجات الإدارات الأخرى كانت شيفاها مستحيلة، الأن أستطيع أن أعيش كمواطن مصري بفخر”.

الجدير بالذكر، أن مبادرة 100 مليون صحة أطلقعا السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري.

زيادة أسعار العقار

وتحدث عمرو أديب أيضا خلال برنامجه الحكاية عن زيادة العقار داخل مصر والذي أكده المهندس طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مشيرا إلى أن المواد الخام والمستخدمة في صناعة العقار زادت بنسبة 80% لذا من الضروري زيادة العقار.

وقال طارق شوقي خلال برنامح “االحكاية” مع عمرو أديب المذاع على قناة mbc مصر، بأن العقار سيظل في زيادة الفترة القادمة، ومن المقرر أن يزداد بنسبة 15%، اذ أن تكلفة المنشأ من المقرر أن يزداد بنسبة 25%، وأكد شوقي بأن الزيادة لن تفرض على من قاموا بالشراء منذ 4 سنوات.

وأضاف: “الحل الوحيد للمشكلة هو التطوير العقاري”.

رئيس غرفة مواد البناء ينفي علاقتها بزيادة العقار

ومن جانبه نفى أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو دياب، علاقة زياة العقار بمواد البناء، مؤكدا: “كل الزيادات ملهاش علاقة بمواد البناء لأن الأسعار لسة مزدتش حتى الأن، وكل كل الزيادات دي ممكن تكون 7% فقط”.