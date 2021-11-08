الإفتاء توضح حكم خروج المعتدة لوفاة زوجها من بيت الزوجية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد فى ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت فى بيت الزوجية، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا فى حالة الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلتها، كعدم الأمن والخشية على نفسها.

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