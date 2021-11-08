فيديو - إزالة 21 فدانا من أملاك الدولة فى الجيزة 

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، مساء اليوم، إن أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر شنت حملة استهدفت إزالة التعديات بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى بمنطقة أبوغالب على مساحة 21 فدانًا وذلك بمتابعة من محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر. يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن.

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