/660243/مستشار-رئيس-مجلس-الوزراء-العراقي-يكشف-تطورات-قضية-محاولة-إغتيال-الكاظمي

فزع الشعب العراقي في الساعات الماضية من نبأ محاولة إحدى الجماعات الإرهابية المجمهولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظي، وترقب عدد كبير من الشعب معرفة تطوارت القضية بعد فشل المتورطين في إغتيال الكاظمي.

دوت الخليج يرصد أخر تطورات قضية محاولة إغتيال رئيس الوزراء العراقي

وفي مداخلة هاتفية من مستشار رئيس الوزراء، مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”، الذاع على فضائيات mbc مصر، أكد بأنهم لديهم كامل الأدلة ولكنهم يعملون على التحقيق بهدوء للوصول للجاني بأسرع وقت، مضيفا: “يوجد لجنة عليا للتحقيق في الأمر ويوجد خطوط وسيتم التوصل للمجرمين، هناك أدلة ولكن يتم التعامل معها بهدوء وسيعلن التحقيق للرأي العام فور إنتهائه”.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي بعدما توجه عمرو أديب بسؤاله عن كيف لمنصب كمنصب الكاظمي يغتال بهذه السهولة، فأجاب: “اختار رئيس الوزراء أن يسكن في منزل شخصي مستوى الأمان به قليل، كما أن الطائرات كانت تسير على امتداد منخفض فلم يتم رصدها”.

الكاظمي بعد واقعة اغتياله: نلاحق منفذي محاولة اغتيالي وسنكشفهم

هذا وتحدث الكاظمي عن واقعة أمس الذي استهدفت منزله، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء،فقال :” تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان ولا يعبر عن إرادة العراقيين".

وأضاف الكاظمي :” بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأشار رئيس وزراء العراقي إلى أن نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات، ممشيرا إلى ملاحقة الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيدا وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي".