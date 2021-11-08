/660245/النائب-أحمد-مهنى-نناقش-فرض-عقوبة-سنتين-لحاملي-السلاح-الأبيض

تحدث الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية عن حاملي السلاح الأبيض والتي تعد السبب الرئيسي لإنتشار عدد كبير من الحوادث خلال تلك الفترة والتي نجحت الحكومة المصرية في التصدي لها وكانت أخرهم أخطر عصابة في الصعيد بأسوان.

دوت الخليج يرصد قانون عقوبات حاملي السلاح الأبيض الجديد

وقال أحمد مهنا، عضو بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمر أديب بأنهم الأن يناقشوا تغيير قانون عقوبة حاملي السلاح الأبيض من السجن 3 شهور وغرامة 500 جنيه إلى السجن سنتين لتكون أكثر ردعا، كما طالب وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي بضرورة تدريس مواد للطلبة لتوعيتهم بأهمية إحترام الأخرين.

عمرو أديب يناشد بتغليظ عقوبة حاملي السلاح الأبيض

هذا وناشد الإعلامي عمرو أديب في حلقة سابقة لبرنامج الحكاية، أعضاء مجلس النواب بتغليظ عقوبة حاملي السلاح الأبيض بدلًا من تغليظ عقوبة مصوري جرائم القتل، فقال: "غلظوا عقوبة حاملي السلاح الأبيض ودا بدل ما تغلظلوا عقوبة تصوير الجرائم.. أنا بناشد بتوع مجلس النواب يشددوا العقوبة".

وأضاف:" دا في شباب بالنسبالهم المطوة اللي ورا في جيبه جدعنة".

عمرو أديب يدافع عن أهالي الإسماعلية

ودافع عن أهالي الإسماعلية بعد اتهامهم بالتخلي عن القتيل قائلًا: "كان في ظلم واضح لأهالي الإسماعلية، أنا بصراحة لو في حد ماسك سلاح مقربلهوش.. هم مواطنين مسالمين، اللي ماشي معاه عياله ومراته".

وتابع: "الصدمة خلت ناس كتير متقربش.. بلاش تفردوا صدركم عليهم أوي كده، دا واحد ميعرفوش شارب ايه، هما مكنوش هيحدفوا عليه طوب فهيموت يعني".

واقعة مذبحة الإسماعلية

تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.