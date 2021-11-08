/660246/ماذا-قدم-محترفي-الفراعنة-مع-أنديتهم-قبل-مواجهتي-أنجولا-والجابون

ظهر محترفي الفراعنه في مختلف الدوريات حول العالم، والمشاركين مع المنتخب الأول المصري، في لقائي انجولا والجابون في الجولتين الأخيرتين في دور المجموعات من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي في صفوف قائمة المنتخب الأول لمواجهتي أنجولا والجابون، خمسة محترفي في الدوريات المختلفة حول العالم، وهم كالتالي "محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد حجازي، ومصطفى محمد، وعمر مرموش.

محمد صلاح

ففي الدوري الإنجليزي الممتاز يأتي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، في صدارة الأسماء المحترفة في المنتخب الوطني الأول، والذي شارك في آخر مباراة مع فريقه قبل التوجه لمعسكر الفراعنة ببرج العرب.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في اللقاء الأخير مع الريد قبل التوقف الدولي في مباراة وست هام يونايتد، بشكل أساسي من بداية المباراة، والذي لم يقدم فيها الاداء المتوقع منه من قب جمهور الريدز، أول محبيه في مختلف العالم.

وانتهى لقاء ليفربول ووست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، للأخير، لتكون أول مباراة يخسرها الريدز في هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، وشارك محمد صلاح بشكل كبير في الهدف الأول لفريقه في اللقاء.

محمد النني

شارك الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي، الأمس مع فريقه في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الممتاز، أمام واتفورد، والي شارك معهم كبديل في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة، ليظهر بشكل قوى في اللقاء، ويحقق فوز مستحق مع المدفعجية، بهدف نظيف دون رد.

وتأتي مشاركة النني اليوم مع فريقه على ملعب الإمارات قبل التوجه لمعسكر المنتخب، بعد غياب مشاركته مع الفريق بشكل أساسي أو كبديل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ فترة.

أحمد حجازي

شارك الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام الفتح السعودي، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الاتحاد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وظهر الدولي المصر أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول، وفريق الاتحاد السعودي بكل قوة في المباراة وفي أكثر من مشهد في اللقاء، ليساهم بشكل كبير في فوز فريقه.

مصطفى محمد

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة جالاتا سراي التركي مع غريمه المحلي فاتح كاراجومروك، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري التركي الممتاز.

وفي الدقيقة الـ 63 شارك الدولي المصري مصطفى محمد في أحداث المباراة، بديل خليل درويش أوغلي، ويزيد من قوة وهجمات فريقة في محاولات تعديل النتيجة.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة سجل مصطفى محمد، الهدف الوحيد لفريقه وهدف التعادل في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة.

عمر مرموش

يغيب الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق شتوتجارت الألماني، عن صفوف المنتخب الوطني الأول، في مواجهتي انجولا والجابون.

ويأتي غياب مرموش عن مواجهتي مصر مع انجولا والجابون في لقائي الجولة الخامسة والسادسة، من منافسات تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويعاني الفرعون الصغير عمر مرموش من ألتواء في الكاحل، والتي يغيب عن الملاعب بسببها من الأسبوع الماضي، كما أنه لن يأتي من ناديه حتى يتلقى كافة البرنامج العلاجي الخاص به.