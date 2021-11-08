/660241/جماهير-الزمالك-تطلق-هاشتاج-لمهاجمة-علي-معلول-صور

دشنت جماهير الزمالك هاشتاج عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر، للهجوم على علي معلول لاعب النادي الأهلي، وتصدر تويتر خلال ساعات بعد تدشينه.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وجاء هذا الهجوم بسبب استفزاز معلول لجماهير الزمالك بعد إحرازة هدفين للأهلي في لقاء القمة وهو ما وصفه جماهير القلعة البيضاء.

وطالبت جماهير الزمالك بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب التونسي بسبب تلك الواقعة التي أعتبرتها استفزاز للمنافس، وهي ليست المرة الأولى التي يتسفز فيها المنافس بتلك الشكل بعد إحرازة للأهداف.

ديانج يتوج بأفضل لاعب في الجولة

حصل أليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من الدوري المصري، بعدما قدم مباراة أكثر من رائعة أمام الزمالك. وكانت رابطة الأندية أعطت ديانج أفضل لاعب بالجولة الثالثة، بعدما حصدها في الأسبوع الأول بيرسي تاو والثاني حمدي فتحي ليكون لاعبي الأهلي هم من حصدوا جائزة لاعب الجولة في أول 3 أسابيع.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وفي سياق أخر قرر الجهاز الفني الاكتفاء ب 25 لاعبا في صفوف المعسكر الذي بدأ اليوم استعدادًا لمباراتي انجولا والجابون ضمن الجولتين الاخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

ويعاني الفرعون الصغير عمر مرموش من ألتواء في الكاحل، والتي يغيب عن الملاعب بسببها من الأسبوع الماضي، كما أنه لن يأتي من ناديه حتى يتلقى كافة البرنامج العلاجي الخاص به.

قائمة المنتخب لمواجهتي انجولا والجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".