/660244/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-ميلان-وانتر-في-قمة-الدوري-الإيطالي

أنتهت مباراة ميلان أمام الإنتر بالتعادل الإيجابي 1/1 بملعب سان سيرو ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإيطالي.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وشهد اللقاء إثارة كبير بين العملاقين في ديربي الغضب كما يطلقون الجماهي عليه في إيطاليا، وأفتتح الأهداف هاكان للإنتر في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، ثم تعادل ستيفت دي فريج في مرماه بعدما غالط إخراج الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة 17، لينتهي شوط المباراة الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أستخدم كل فريق أسلحته من أجب تحقيق الفوز والوصول لهدفه، وسيطر ميلان نسبياً على اللقاء وكاد أن يهدف عن طريق إبراهيموفيتش وهدد مرمى الإنتر في أكثر من كرة، بعد تراجعهم في الشوط الثاني، ولكن ينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ميلان للنقطة رقم 32 في المركز الثاني خلف نابولي الذي يعتلي الصدارة بفارق الأهداف، بينما وصل الإنتر للنقطة رقم 25 بالمركز الثالث مبتعداً عن المركز الأول بـ7 نقاط.

تاريخ مواجهات الفريقين

تواجه ميلان وانتر ميلان في 174 مباراة بالدوري الايطالي من قبل، نجح ميلان في الفوز بـ 52 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق إنتر ميلان 67 مباراة، وخيم التعادل بينهم على 55 مباراة.

سجل فريق ميلان في شباك انتر ميلان 223 هدف خلال الـ 174 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق انتر ميلان في شباك ميلان 246 هدف.

حقق فريق انتر ميلان الإيطالي الفوز على فريق شيريف المولدوفي، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ميلان اللقاء بالتشكيل التالى :

حراسة المرمى: تاتاروسانو.

الدفاع: كالابريا ، كاير ، تومورى ، توريه.

الوسط: كيسي ، تونالى ، كرونيتش.

الهجوم: دياز ، لياو ، إبراهيموفيتش.

بينما جاء تشكيل الإنتر:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

الدفاع: باستونى ، دى فريج ، سكرينيار.

الوسط: بروزوفيتش ، باريلا ، بيرسيتش ، دارميان ، هاكان أوغلو.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز ، دجيكو.