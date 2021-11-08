الانتهاء من تطوير 800 كيلو مترا من قضبان السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تم الانتهاء من تجديد 800 كيلو متر من قضبان خطوط الهيئة المختلفة، فى إطار خطة تحديث وتجديد البنية الأساسية لخطوط السكة الحديد.
وتنفذ هيئة السكة الحديد حاليا، 5 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد الـ 14 بتكلفة 9.8 مليار جنيه، ويجرى حاليا، تنفيذ هذه المشروعات، والتى تتضمن إنشاء 86 برجا رئيسا و74 برجا ثانويا بإجمالى أطوال 971 كم.
وتتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة مما يزيد معدلات الأمان والسلامة نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا.
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