فيديو- لميس الحديدى تعلن عن أكبر مسابقة لرواد الأعمال.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة"on" الفضائية، مساء أمس الأحد.

وكشفت لميس الحديدى عن تفاصيل المسابقة التلفزيونية الضخمة، قائلة، إنها ستتيح الفرصة للشباب الذين لديهم مشروعات لا تزال فى بدايتها أن يعرضوها أمام ملايين المشاهدين ويدخلوا فى منافسة قد تكون صعبة وفيها تحدٍ.

وتابعت: "هيقابلوا فيها لجنة تحكيم مش سهلة، ولكن هيخرجوا من المنافسة دى -سواء كسبوا أو خسروا - وهم بالتأكيد واخدين دَفعة قوية هاتنقل مشروعهم فى حتة تانية.. المسابقة هتكون فى شكل حلقة أسبوعية، والجوائز ستكون كبيرة وسنعلن عنها لاحقا".

وأشارت لميس الحديدى إلى أن سبب إطلاق المسابقة، يأتى "لأننا نعتقد أن الإعلام له مجموعة من الأدوار، بينقلك المعلومة ويقدملك لك تحليلها، ويقدملك التسلية، ولكنه أيضا، يضىء الطريق أمام نماذج يمكنها أن تحقق النجاح ويقدم لها الفرصة، وهذا هو المستقبل، هؤلاء الشباب وهذه الشركات بأفكارها اللى بتحل مشاكل وفيها ابتكارات هى دى مستقبل اقتصاد هذا البلد".

وأضافت: "المسابقة دى أتاحت الفرصة لشركات كانت صغيرة يوم ما تقدمت وبعد المسابقة كبروا بسرعة كبيرة، وكان من ضمنهم 4 شباب فى بدايات العشرينات عرضوا فكرة شركتهم الصغيرة لأول مرة ..الشركة دى أصبحت شركة سويفل اللى وصلت قيمتها بعد سنتين بس لـ مليار ونص مليار دولار وطرحت فى ناسداك، وأيضا شركة هارمونيكا اللى أصبح التطبيق الأكبر للتعارف فى منطقة الشرق الأوسط، وشركة تذكرة اللى قدرت أنها ترقمن حجوزات الأتوبيسات فى مصر كلها".

وأشارت إلى أن هذه المسابقة الت يتم الإعلان عنها حاليا، تأتى بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات "مسميدا"، متابعة: "الاستمارة هتلاقيها على صفحة الفرصة فى كلمة أخيرة على فيسبوك".

شروط مسابقة رواد الأعمال

وكشفت لميس الحديدى عن شروط المسابقة والتى تتضمن: "يجب أن يكون مقر الشركة فى مصر، وتكون مصرية بنسبة 51% على الأقل... أن تكون شركتك ماعداش على تأسيسها أكثر من 3 سنين.. لازم تكون بدأت بالفعل المشروع على الأرض أو على الأقل عندك منتج تجريبى... أن يكون المشروع بيقدم فكرة جديدة أو حل لمشكلة أو بيخدم الاقتصاد بأى شكل... وأن يكون واحد على الأقل من المؤسسين الممثلين للمسابقة فى البرنامج يكون معاه على الأقل مؤهل متوسط".

طريقة التقديم

كشفت الإعلامية لميس الحديدى عن كيفية التقديم لهذه المسابقة، قائلة: "ببساطة هاتدخل على صفحة الفرصة فى كلمة أخيرة على فيسبوك .. هتلاقى لينك الاستمارة pin to top، وهتكتب اسم مشروعك، والمحافظة اللى فيها مقر المشروع .. وبتحدد نشاط المشروع وممكن هنا تختار اكتر من اختيار لو كان مشروعك بيخدم أكتر من مجال .. مجالات المسابقة مفتوحة".

وأضافت: "هتكتب بعد كده ثم بيانات الممثل الرئيسى والشركاء المؤسسين، ثم توصفلنا فكرة مشروعك باختصار، وإيه القيمة المضافة اللى مشروعك بيحققها، والمشكلة اللى بيحلها، والحاجة اللى ماحدش غيره بيقدمها، وإيه السوق اللى بتستهدفه؟ ومين هم عملاؤك، ومين منافسينك؟ وايه بيميزك عنهم؟ وإذا كان عندك عملاء حاليين ولا لسه؟ وهل بتحقق إيرادات؟".

واستطردت: "وفى الآخر بنطلب منك تحط لينك لفيديو مدته ماتزيدش عن دقيقتين بتحكيلنا فيه حكايتك وحكاية مشروعك"

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