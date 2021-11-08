أحمد عمر هاشم : الأزهر اكتسب مكانته العالمية بسبب ‏وسطيته ومنهجه القويم

جدة - نرمين السيد - وأكد عمر هاشم، خلال كلمة له فى المؤتمر الدولى العلمى لكلية الدعوة والذى جاء تحت ‏عنوان "دور العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، ضرورة المحافظة على هذه المكانة ‏ودعمها، مبينًا أن الدعوة فى الداخل والخارج تواجه تحديات صعبة فرضهها المتربصين بهذا الدين، مشددًا على ضروة ‏التكاتف من أجل مواجهة هذه التحديات دفاعًا عن الدين ونبى الإسلام.

ويناقش المؤتمر العلمى الدولى الأول بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة خلال يومين ستة محاور وهي: "مدخل إلى العلوم الشرعية والإنسانية"، "توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، "دور العلوم الشرعية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، "دور العلوم الإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية"، "جهود علماء المسلمين فى توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية قديما وحديثا"، وأخيرًا "دور الأزهر الشريف والمؤسسات والجامعات الإسلامية فى توظيف العلوم الشرعية والإنسانية فى خدمة الدعوة الإسلامية" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين.