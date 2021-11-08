أرقام صادمة.. اعرف عدد المدخنين فى مصر وكم سيجارة تستهلك فى العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سى بى سى"، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هناك أكثر من 42% من الأسر المصرية بها شخص يدخن، منوهاً إلى أن مصر ضمن العشر دول الأوائل التى ينتشر بها التدخين.
ولفت المغازى إلى أن مصر تستهلك أكثر من 80 مليار سيجارة كل عام، أى حوالى 4 مليارات علب سجائر، بالإضافة إلى "المعسل" الذى يتم استهلاك 50 ألف طن منه سنوياً.
وشدد رئيس جمعية مكافحة التدخين على أن هذا يعد عبئا اقتصاديا وصحيا على الدولة المصرية، معقباً: "مفيش أى مكاسب اقتصادية تعود من هذه التجارة المميتة".
وعن السجائر الإلكترونية، أشار رئيس جمعية مكافحة التدخين إلى أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدى، منوهاً إلى أن لـ الإقلاع عن التدخين يجب التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن للوزارة وهو 16805 .
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