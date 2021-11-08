الشبورة تغلق بوابات محور روض الفرج وطريق الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، أنه تم إغلاق طريق الاسماعلية أمام حركة المرور، كما تم إغلاق بوابات محور روض الفرج حتى منزل الصحراوى أمام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية.





وأهابت الإدارة العامة للمرور، فى بيان لها، بقائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب على عديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 800 متر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام المقبلة، بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى.

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