حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 9-11-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفياً: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.
صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل.
عاطفياً: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه
صحياً: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: يوم مهم يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية او مع بعض الغرباء والاجانب.
عاطفياً: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.
صحياً: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجاً وصعوبة
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كي تختار منها الأفضل لك.
عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.
صحياً: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك .
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.
عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.
صحياً: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا اليوم الواعد، حيث يبتسم لك الحظ، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت مهنية ومشاريع عديدة.
عاطفياً: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وامهله بعض الوقت وسترى أمامك إنساناً مغايراً كلياً.
صحياً: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: تكون انت الرابح الاكبر في هذا اليوم تحت التاثيرات الجيدة والرابحة من البيت الثاني بيت المال يكافأك الحظ ويساعدك ويحمل البيك مكاسب وارباح مالية ومعنوية.
عاطفياً: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.
صحياً: إحم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: تطل على فرص وثمار كثيرة في العمل في هذا اليوم تحت تاثير القمر المتنقل في برجك الذي يوفر لك مشروعا مهما
عاطفياً: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف وى يطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.
صحياً: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذاراً لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.
عاطفياً: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفاً سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.
صحياً: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: يحمل لك هذا اليوم ظروفا مناسبة تسهل اوضاعك المالية قد تحصل على سلفة او دين او مساعدة مالية لا تخف من المجازفة
عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.
صحياً: الاوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.
عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.
صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9-11-2021
مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.
عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.
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