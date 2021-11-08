حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 9-11-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.

صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل.

عاطفياً: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه

صحياً: ثمة ما يشير إلى قضية صحية تحتاج معها إلى الرعاية المتواصلة والدقيقة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: يوم مهم يعطيك النشاط والحب والحماس وتتلقى الهدايا القدرية والدعم المادي تُتاح لك فرص مالية في بلدان غربية او مع بعض الغرباء والاجانب.

عاطفياً: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

صحياً: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجاً وصعوبة

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كي تختار منها الأفضل لك.

عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.

صحياً: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك .

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.

عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.

صحياً: الإكثار من تناول المكسّرات والمشروبات الروحية يضر كثيراً بالكبد

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: تنتظرك تطوّرات مهمة في هذا اليوم الواعد، حيث يبتسم لك الحظ، ويحمل لك وعودًا ومفاجآت مهنية ومشاريع عديدة.

عاطفياً: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه، وامهله بعض الوقت وسترى أمامك إنساناً مغايراً كلياً.

صحياً: لا جدال ولا نقاش في أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: تكون انت الرابح الاكبر في هذا اليوم تحت التاثيرات الجيدة والرابحة من البيت الثاني بيت المال يكافأك الحظ ويساعدك ويحمل البيك مكاسب وارباح مالية ومعنوية.

عاطفياً: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.

صحياً: إحم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: تطل على فرص وثمار كثيرة في العمل في هذا اليوم تحت تاثير القمر المتنقل في برجك الذي يوفر لك مشروعا مهما

عاطفياً: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف وى يطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.

صحياً: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذاراً لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.

عاطفياً: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفاً سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.

صحياً: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: يحمل لك هذا اليوم ظروفا مناسبة تسهل اوضاعك المالية قد تحصل على سلفة او دين او مساعدة مالية لا تخف من المجازفة

عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.

صحياً: الاوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.

صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9-11-2021

مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر.

صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.