/660247/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراته المقبلة أمام نظيرة أرسنال، والتي من المقرر إقامتها يوم 20\11 القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح وست هام، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة

وعاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة الـ 41 من عمر لمباراة من خلال ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة سجل وست هام هدف التقدم الثاني، من خلال من هجمة مرتدة سرعة انطلق جارود بوين بالكرة من منتصف الملعب ثم مرر الكرة لفورنالس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره لداخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعون سجل وست هام الهدف الثالث من خلال جارود بوين ارسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية قابلها زوما من على القائم الثاني برأسية قوية مرت من فوق الحارس أليسون لداخل الشباك.

وعاد ديفوك أوريجي بالهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من عمر المباراة ليقلص الفارق من خلال ديفوك أوريجي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء مع الدوران ثم سدد الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

تشكيل ليفربول في المباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.