أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تشارك الأمانة العامة بالجامعة العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية"، فى أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، وتستمر لمدة ستة أيام بصفة مراقب، وشاركت الجامعة فى الاجتماع التحضيرى للدورة يوم 19 أكتوبر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

القاهرة

يناقش مؤتمر الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والاحتفالية الكبرى التى ينظمانها، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرية، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة محاور منها: سماحة النص ودوره فى دعم ‏السلام ‏المجتمعى، وأثر المواطنة فى توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيقًا عمليًا لأهم ‏إنجازات بيت العائلة.

القاهرة

تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج معرضًا لمنتجات طلبة الجامعات اليدوية، والذى يُعد الأول من نوعه الذى تفتتحه الوزيرة تحت شعار "الطلاب المنتجين"، ويُقام المعرض على مساحة 625 مترًا مربعًا بمجمع الكليات بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز قنصوة.

القاهرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب "الإدارة العامة لتدريب الشباب"، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى"GIZ"، نيابة عن الحكومة الألمانية، بمقر المركز الأولمبى بالمعادى، فعاليات الحفل الختامى، الذى يحمل شعار "الموسيقى والفن والرياضة من أجل التنمية"، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

فيينا

تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرًا لمناقشة السلامة النووية عالميًا والتقدم المحرز خلال أكثر من 10 سنوات منذ حادث محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية فى اليابان، ويستمر لمدة أربعة أيام.

الجزائر

تنطلق أعمال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، بالجزائر؛ لبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار وإنجاز مشاريع مشتركة بين البلدين.

طرابلس

تفتح المفوضية الليبية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والبدء فى عملية توزيع بطاقة الناخب؛ تمهيدًا للانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل.

القاهرة

تُرصد بعد غروب الشمس ظاهرة اقتران القمر مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية"، والذى يُطلق عليه كوكب الجمال، وذلك فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء مصر والوطن العربى.

الغردقة

ينقطع التيار الكهربائى عن عدة مناطق بوسط مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لمدة تصل إلى 5 ساعات، لصيانة المحولات.

القاهرة

تستقبل مسارح مدينة شرم الشيخ 4 عروض مسرحية من دول عربية وأجنبية، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، المقامة فعاليات دورته السادسة حاليًا بشرم الشيخ، وتستمر حتى 11 نوفمبر الجارى، برئاسة الفنان مازن الغرباوى.

القاهرة

تستعد المطربة السورية فايا يونان لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى مصر بعد غياب عامين، وذلك على مسرح النافورة فى دار الأوبرا المصرية، مساءً.

القاهرة

تنطلق منافسات بطولة كأس إفريقيا CAN للتنس، وتستمر حتى 15 نوفمبر الجارى فى دولة تونس، بمشاركة المنتخب الوطنى المصرى للرجال والسيدات.

واشنطن

تستأنف الولايات المتحدة فتح حدودها مع كندا لأغراض السفر غير الضرورى من السياحة أو الزيارات العائلية لمن تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ 19 شهرًا.

طوكيو

تبدأ اليابان فى التخفيف الجزئى لقيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا بالنسبة للأجانب للقادمين إلى البلاد، لعدد من الفئات؛ إذ يشمل الإجراء حالات الإقامة القصيرة حتى ثلاثة أشهر، ولأغراض العمل، وكذلك حالات الإقامة الطويلة للطلاب الأجانب والمتدربين التقنيين وغيرهم.

سنغافورة

تبدأ سنغافورة السماح للمسافرين المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد من أستراليا وسويسرا بالدخول إلى أراضيها دون حجر صحى، مع اتجاه سنغافورة إلى إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الذين تلقوا تطعيماتهم.