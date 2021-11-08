تأكيد السيسى انتهاج مصر لمسار تنموى شامل يتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن التطلع لزيادة نشاط كبرى الشركات العالمية المشاركة فى معرض النقل الذكى فى مصر، دعما لمسيرة البناء والتنمية الحالية، خصوصا فيما يتعلق بتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والتدريب، وصقل الكوادر الفنية، وذلك فى ضوء توافر البنية الأساسية الحديثة فى مصر ومصادر الطاقة المتنوعة، وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأى أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك فى ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان فى الدولة المصرية، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ونهج تنموى مدعوم بإرادة وقرار سياسى من أعلى مستوى.

جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته، أمس، فى المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكى مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة وسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاحه وتفقده معرض ومؤتمر النقل فى دورته الحالية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن المائدة المستديرة شهدت حوارا مفتوحا للرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة فى المعرض، حيث رحب الرئيس بإسهاماتهم كشركاء فى العملية التنموية الحالية بمصر، مؤكدا الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم بمشاركة القطاع الخاص المصرى.

من جهتهم، أعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين اهتمامهم بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام فى مصر، والتى تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم فى المنطقتين العربية والإفريقية.

كما أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود البنية الأساسية فى مصر، والتدابير التى تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجارية.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على إدانة مصر، أمس، محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، وحثها جميع الأطراف بالعراق على التهدئة ونبذ العنف، والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار العراق وشعبه.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقى، ليطمئن على سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التى تعرض لها فجرا، متمنيا له ولشعب العراق الشقيق الأمن والاستقرار والسلام.

من جهته، عبر رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، التى تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا لمصر، حكومة وشعبا، كل تقدم وسلام.

وأعرب الرئيس، فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن إدانته محاولة الاغتيال الآثمة التى تعرض لها رئيس الوزراء العراقى، قائلا: «تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التى تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة، أدعو الله أن يحفظه، وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه، كما أدعو كل الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، وتحقيق آمال الشعب العراقى الشقيق».

كما عبرت وزارة الخارجية، فى بيان لها، عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها «الكاظمي»، وأكدت وقوف مصر مع العراق الشقيق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية.

كما شددت على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تثنى العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتى كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضى.

ودعا البيان جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق.

ونجا رئيس الوزراء العراقى من محاولة الاغتيال الفاشلة بواسطة طائرات مسيرة مفخخة، والتى استهدفت فجر أمس مقر إقامته فى بغداد، فى هجوم لم تتبنه أى جهة فى الحال، ورد عليها «الكاظمي» بالدعوة إلى «التهدئة وضبط النفس».

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن محاولة الاغتيال تمت بثلاث طائرات مسيرة، أسقطت منها قوات حماية رئيس الوزراء اثنتين، بينما انفجرت الثالثة و«ألحقت أضرارا بمنزله».

وفى أول رد فعل، سارع «الكاظمى» إلى طمأنة العراقيين على سلامته ودعوتهم للتهدئة.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة، ويهدف القانون إلى وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القانون يتوافق والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030 لتعزيز النهج التشاركى عبر القانون الذى يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة، مشيرة إلى أن القانون يمثل نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطية للدولة، خاصة أن آخر قانون تعلق بالتخطيط يرجع للعام 1973.

وتابعت الوزيرة، نستهدف من خلال القانون ترسية مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيطية عملية وفعالة، وأن نضع خططا جديدة لسد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية بالمحافظات، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموى بالدولة، وعلينا الأخذ فى الاعتبار التغلب على مؤشرات البطالة ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن القانون يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، وكنا من أوائل الدول التى اهتمت بذلك، عبر تحسين جودة حياة المواطن، من خلال منظومة متابعة جيدة عبر توجيه العملية التخطيطية بشكل سليم للحفاظ على موارد الدولة.

وشددت الوزيرة على أننا نعول على القانون الجديد للتخطيط العام بهدف إشراك المواطن فى العملية التخطيطية من خلال مجموعة معايير ومبادئ مهمة سيرسيها القانون.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) أنه فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الرئيس بتوفير شقة سكنية للمواطنة باتعة السيد إبراهيم الشنشورى، من محافظة البحيرة، وصرف كرسى متحرك.

ووفقا لتوجيهات الرئيس، فقد اتخذت وزارتا التضامن الاجتماعى والصحة ومحافظة البحيرة الإجراءات اللازمة حيال الحالة الإنسانية، حيث تم صرف مبلغ بقيمة 1000 جنيه من محافظة البحيرة، وتوفير وحدة سكنية بأرض الإرشاد بمدينة شبراخيت وجار نقلها للسكن الجديد، وتم صرف كرسى متحرك وسرير بجميع مشتملاته (مرتبة ومفرشين وطقم ملايات ولحاف فيبر و3 بطاطين)، كما تم صرف مواد غذائية متنوعة وشاملة تكفى لمدة شهرين.

كما تم تسجيل حفيدتها المطلقة بوحدة الربدان التابعة لإدارة شبراخيت لصرف مساعدة مطلقات وتم مساعدتها ببحث تكافل بمؤسسة التكافل بالبحيرة بمبلغ 400 جنية شهريا بداية من 1-11-2021.

كما تم التنسيق مع مؤسسة صناع الخير لعمل عملية جراحية للابن وتوفير سيارة لنقله إلى مركز النخبة بطنطا لإجراء الفحوصات وتقديم التشخيص اللازم له وتحديد ميعاد إجراء العملية الجراحية، كما تم توفير سيارة إسعاف لنقل المواطنة باتعة لمستشفى شبراخيت لعمل الفحوصات اللازمة وتقديم المساعدة الطبية.