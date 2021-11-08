الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى استقرار درجات الحرارة خلال هذه الأيام بين 30 درجة و27 درجة، لافتة إلى تكون الشبورة المائية اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بكثافة خلال الصباح الباكر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الإثنين، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء - معتدلا على السواحل الشمالية - حارا على جنوب البلاد.. بينما يكون الطقس ليلا، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره، وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء .

ولفت الخبراء إلى وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من الساعة الـ 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.