/660249/سلة-الزمالك-يواجه-سموحة-في-إياب-دور-الـ-8-بدوري-المرتبط-اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره سموحة اليوم الإثنين، والتي من المقرر إقامتها في تمام السادسة مساءً بصالة الأخير بالإسكندرية بمباراة الإياب من منافسات دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى لاعبو الزمالك بعض التدريبات الفنية اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالنادي لمدة ساعة ونصف، استعدادا لمباراة الغد أمام سموحة.

وتوجه فريق سلة الزمالك إلى مدينة الإسكندرية عقب الانتهاء من المران أمس ، استعدادا لخوض مباراة اليوم .

وأكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق جاهزية الفريق لخوض مباراة اليوم ، مشددا على أن الفريق يسعى إلى تحقيق الفوز للصعود للمربع الذهبي لدوري المرتبط.

وكان الفريق قد خسر جولة الذهاب في ربع نهائي دوري المرتبط أمام سموحة على صالة النادي الجمعة الماضي بنتيجة 64-71 .

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا مساعدا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا،

خسارة الزمالك أمام الأهلي

وخسارة الزمالك أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

ومن المقرر أن يعود باتريس كارتيرون إلى القاهرة الخميس القادم، من أجل التواجد داخل النادي ومباشرة عمله بشكل طبيعي.