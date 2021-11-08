/660250/انطلاق-معسكر-المنتخب-الأولمبي-اليوم-تفاصيل

ينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبى،اليوم الاثنين، بقيادة شوقى غريب بالقاهرة استعداداً للمرحلة المقبلة، التى تشهد التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قرر الجهاز الفنى استغلال فترة الأجندة الدولية لإقامة معسكر تدريبي لاختيار القائمة التى سيعتمد عليها فى بطولة شمال إفريقيا المحدد لها ديسمبر المقبل بليبيا، ضمن خطة اتحاد شمال إفريقيا لتجهيز المنتخبات الأولمبية للدول الأعضاء قبل انطلاق التصفيات الإفريقية.

ويأتي ذلك أول تجمع للمنتخب الأولمبي الجديد تحت قيادة غريب، بعدما أنتهى من مهمته مع عناصر المنتخب الأولمبي السابق بإنتهاء أولمبيات طوكيو منذ شهرين.

وينطلق المعسكر في الفترة الأولة من 8 إلى 13 نوفمبر احالي، أما الثاني سينطلق من 13 إلى 16،و وأتفق المنتخب الأولمبي على خوض مبارتين وديتين مع ليبيا في يناير مطلع العام الجديد عقب إنتهاء بطولة شمال أفريقيا. وعلم موقع دوت الخليج أن راتب شوقي غريب مع منتخب مصر السابق كان 500 ألف جنية شهرياً، بينما في العقد الجديد مع منتخب مصر جاء بمقابل 270 ألف جنية.

راتب شوقي غريب

وبعد إعلان عودة شوقي غريب لمنتخب مصر من جديد، جاءت الانتقادات من نجوم كرة القدم المصرية والجماهير، بسبب تعيين مدرب المنتخب السابق.

والغريب في الأمر أن المدرب وافق تقليل راتبة مع منتخب مصر من 500 ألف جنية لـ 270 ألف جنية، يمثل عدم موضح الرؤية خلال الفترة القادمة، وأن موافقة المدرب على تقليل الراتب للنصف، نال إستعجاب الكثيرين.