/660252/دعاء-عريبي-تتقدم-بسؤال-لوزيرة-الثقافة-بشأن-الأعمال-التلفزيونية-التي-تحث-علي-العنف

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بشأن بعض الاعمال التي تعرض علي بعض القنوات الفضائية والتي تحث علي العنف وتناول المواد المخدره والتلفظ ببعض الالفاظ الغير لائقه، مؤكدة أنها تمثل ظاهره دخيله علي عادات وسلوكيات المجتمع المصري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم دعاء عريبي بسؤال لوزيرة الثقافة

الأعمال التلفزيونية

وأشارت دعاء عريبي، فى السؤال المقدم منها، إلى ان هذه الأعمال تؤثر بالسلب علي النشأ وتتعارض مع ما تقوم به الدولة من الحفاظ علي العادات والتقاليد والقيم المجتمعية، إضافة إلى الحفاظ على الاداب العامة، وهو ما يشكل خطرا شديدا علي المجتمع لانه ينعكس علي سلوكيات الافراد ويؤدي الي زياده نسبة الجريمة.

دور وزارة الثقافة

وأضافت عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، “فكان سؤالي حول رؤيه الوزارة في هذا الشأن وتوضيح دور وزارة الثقافة في تعزيز القيم الايجابية ومكافحة التطرف الفكري وحماية وتعزيز عاداتنا وتقاليدنا وغرس القيم البناءه لدي شبابنا لمجابهة تلك الظاهرة السلبية”.

هذا وتستأنف الجلسة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقم من الحكومة، وكان المجلس انتهى من أول 14مادة بقانون التخطيط العام خلال جلسة الأمس.