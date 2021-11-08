صحة كفر الشيخ: الكشف على 1422 مواطنا بالمجان ضمن قافلة طبية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية السيد البدوى، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1422 مواطنا بالمجان، وذلك تأكيدا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ - فى بيان لها اليوم الاثنين - إن القافلة ضمت 10 عيادات لـ8 تخصصات (الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة) إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، مؤكدة أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 1422 مترددا، وخضع 70 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ 173 حالة وأشعة لـ 37 وعمل تقارير طبية لـ 22 مريضا، وتحويل 44 لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت أيضا عددا من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 987 زائرا، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقى لقاح كورونا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (معا نطمئن).