اليوم.. الأزهر والكنيسة يحتفلان بمرور 10 سنوات على «بيت العائلة»

جدة - نرمين السيد - ينظم الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية احتفالية كبرى، اليوم الإثنين بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرية، وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎.‎





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