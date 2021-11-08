صور.. وزير الرى: إزالة 69 ألف حالة تعد على نهر النيل

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا عن الموقف الحالى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى، حيث أشار التقرير إلى انتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3134 كيلومتر بمختلف المحافظات.





وأوضح التقرير، أنه يجرى حاليا تنفيذ ترع بأطوال 4589 كيلومترا، وأنه تم طرح ترع بأطوالى 1881 كيلومترا، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه 9603 كيلومترات.

كما تم طرح 15 عقدًا، لتأهيل المساقى بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية ـ الإسكندرية - الفيوم – أسيوط" بإجمالى 557 مسقى، بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 28 كيلومترا، ويتم العمل فى باقى الأطوال.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى، تقريرا عن الموقف الحالى لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث بلغ إجمالى الإزالات 14628 إزالة بمساحة 2.80 مليون متر مربع تقريبا، فى إطار الحملات الموسعة للإزالات بمختلف المحافظات.

فى حين بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل، أكثر من 69461 ألف حالة إزالة.

وتأتى هذه الحملات المستمرة للإزالات بهدف حماية نهر النيل وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات بالشكل الذى يمكنها من توصيل المياه لكافة المنتفعين، وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بما ينعكس على مصلحة المواطنين بالمقام الأول.