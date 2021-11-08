« الدخل الاساسي المعمم كأداة للحماية الاجتماعية»..ندوة بالحزب المصري الديمقراطي..اليوم

/660254/الدخل-الاساسي-المعمم-كأداة-للحماية-الاجتماعيةندوة-بالحزب-المصري-الديمقراطياليوم

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة بعنوان " الدخل الاساسي المعمم كاداة للحماية الاجتماعية "، اليوم الاتنين 8 نوفمبر الساعة الثامنة مساء، وذلك على الصفحة الرسمية لاتحاد الشباب على فيسبوك.

الحزب المصري الديمقراطي

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة الدخل الاساسي المعممم كأداة للحماية الاجتماعية

ضيف الندوة :

ابراهيم عوض، عضو مجلس الأمناء للحزب، أستاذ السياسات العامة ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الامريكية بالقاهرة.

هانيا الشلقامي، أستاذ مشارك بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الامريكية بالقاهرة.

محاور الندوة :

1-تعريف الناس بما هو الدخل الأساسي المعمم .

2-مزايا وعيوب تطبيقه .

3- هل يمكن تنفيذه في مصر .

4- ما هي اليات ومعوقات تنفيذه في مصر.

5- ما هي اليات التمويل .

يدير الندوة:

د.أحمد علاء فايد ، عضو اتحاد الشباب

أعد الندوة :

وليد دنقل، مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي

الهيئة البرلمانية للجزب بالشيوخ

وكان المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، عن تلقي المجلس رسالة من الحزب المصرى الديمقراطى، بإختيار النائب محمود سامى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، والنائب محمد طه عليوه نائبا له.

وتستأنف الجلسة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقم من الحكومة، وكان المجلس انتهى من أول 14مادة بقانون التخطيط العام خلال جلسة الأمس.