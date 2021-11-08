أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية شكري

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دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لنادية شكري

وكانت قد كتبت ابنة نادية شكري عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “في طريقنا للمستشفى أرجو الدعاء لـ أمي فهي بأشد الحاجة له، ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل”.

وتابعت بالدعاء لهت: ““اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها، يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين”.

واختتمت “اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك ..اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها

ابنة نادية شكري تعلن تدهور خالتها الصحية

وكانت رشا سامى العدل، ابنة الفنان الراحل سامى العدل، طلبت الدعاء لوالدتها الفنانة نادية شكرى، بعد تعرضها لوعكة صحية، وقالت عبر حسابها بفيس بوك: "رجاء من كل الناس اللى بتحبنى أو حتى مش بتحبنى، ادعو لأمى، أنا ماليش غيرها فى الدنيا دى من بعد بابا الله يرحمه، يا رب يا رب يا رب قوم أمى بالسلامة وعديها على خير".

نادية شكري

يذكر أن الفنان المعتزلة نادية شكرى ، إحدى الفنانات اللاتى قدمن عددًا قليلاً من الأعمال المسرحية، وتوقفت فترة طويلة عن التمثيل، ومن أشهر أعمالها مسرحية "العيال كبرت"، وهي "آخر فرد" في العائلة بعد رحيل جميع أبطال المسرحية.

كان سعيد صالح سببًا في الصلح بينها ووالدها أثناء عرض المسرحية، ولولا موقفه هذا كان يمكن أن يطول الخلاف مع والدها.