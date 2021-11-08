جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة Redvey Academy والكائن مقرها فى (شارع محمد نبوى - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة)، وتزعُم منح درجتى الماجستير والدكتوراه، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المختصة. وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. وأشاد الدكتور عبد الغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم. وأوضح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.