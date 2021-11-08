مستشار الرئيس للصحة: ندرس ملف تطعيم الأطفال بلقاح «فايزر»

وأوضح تاج الدين فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز عربية"، أن مصر مستمرة فى التدقيق فى هذا الملف، ودراسة المراجع العلمية والبيانات الخاصة به، وعند استكمال الملف فى مصر سيتم تحديد موعد تطعيم الأطفال.
وشدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية على أن البلاد لا تزال فى الموجة الرابعة لجائحة كورونا حتى الآن، مضيفًا أن مصر لم تتخط إلى الآن ذروة الموجة الرابعة لكورونا، وأشار إلى أن لتأكيد تجاوزنا هذه الذروة فإننا نحتاج إلى عدد إصابات ثابت لعدة أيام متتالية ثم يبدأ الانخفاض، وحينها نقول إننا تجاوزنا هذه الموجة.
وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة قد أصدرت توصية بتلقى الأطفال من سن 5 إلى 15 عامًا لقاح (فايزر-بيونتك)، فيما بدأت عدة دول بالفعل فى تلقيح الأطفال.
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