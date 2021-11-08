جامعة سوهاج تناقش خريطة القطاعات الاقتصادية لمحافظتى قنا والأقصر

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات ورشة عمل مناقشة خريطة القطاعات الإقتصادية لمحافظتى قنا والأقصر والتى نظمتها مؤسسة إنرووت للتنمية، بتمويل من الحكومة الهولندية، بالتعاون مع فريق عمل مشروع مسار، وجامعتى الأقصر وجنوب الوادى.





جاء ذلك بقاعة التراث الحضارى بمكتبة الأقصر العامة بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور مجدى محمد على نائب رئيس جامعة اسوان، وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا لدى مصر، والدكتور هانى السلامونى رئيس قطاع المشروعات فى إنرووت للتنمية، والدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذى لحاضنة أعمال مسار بالجامعة.

فى بدايه كلمته قدم الدكتور مصطفى عبد الخالق خالص الشكر للقائمين على تنظيم هذه الورشة، مشيدا بإنجازات حاضنة أعمال مسار بالجامعة ودورها فى خلق فرص عمل للشباب، مثمنا جهود الجامعة لوضع إستراتيجية التدريب من أجل خلق فرص عمل، والتعاون المستمر مع مشروع مسار لتطوير مشروعات مضيئة، مثل مشروع القصيبات لإنتاج قصيبات التلقيح الصناعى، ومشروع DIGITAL BRAIN لتدوير المخلفات الإلكترونية، ومشروع SMART FURNITURE للأثاث القابل للطى، ومشروع FUTURE MUSHROOMS لإنتاج المشروم المحارى.

كما أكد عبد الخالق، أن الجامعة تحرص بشكل دائم على تضمين ريادة الأعمال بالمقررات الدراسية بالجامعة، وذلك نظرا لأهميتها ودورها فى المجتمع السوهاجى، من أجل خلق جيل جديد من رواد الأعمال يكون لهم دور إيجابى فى صناعة المستقبل، متمنيا الاستمرار فى تطوير بيئة ريادة الأعمال بجنوب الصعيد، وذلك لدعم أصحاب المشروعات الناشئة بما يعود بقيمة مضافة فى الإقتصاد الوطنى.

وقال الدكتور هانى السلامونى، أن مشروع مسار يتماشى مع توصيات منتدى شباب العالم 2018، لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على ريادة الأعمال وتأسيس مشروعات ناشئة فى مصر وأفريقيا، بحيث تصبح مصر مركزا إقليميا للإبتكار وريادة الأعمال فى القارة، مما يساهم فى النمو الإقتصادى ويرفع من الإنتاج المحلى لمصر وأفريقيا.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، أن مشروع مسار لريادة الأعمال صممه خبراء إنرووت للتنمية بهدف تعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق وسلاسل القيمة، والتوعية بريادة الأعمال، وتنسيق الجهود المبذولة فى مجتمع ريادة الأعمال فى صعيد مصر إتساقا مع رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنه تم عرض فيلم تسجيلى عن مشروع مسار فى الصعيد، وخصوصا محافظة سوهاج.

وقد حضر الورشة كل من والدكتور محمد عبد الله مدير وحدة تنمية الأعمال بجامعة سوهاج، والدكتورة عزيزة شعت الإستشارى الأقتصادى بالسفارة الهولندية، والدكتورة مريم عبد الكريم مطورة الأعمال بأنرووت للتنمية، والدكتورة هبه النشرتى المدير التنفيذى لوحدة تنمية الصعيد بهيئة التنمية الصناعية، والدكتورة غادة خليل مدير المكتب الفنى لوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030.