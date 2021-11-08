محافظ الأقصر يبحث مع سفير هولندا التعاون المُشترك

جدة - نرمين السيد - التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الإثنين، مع السفير الهولندى لدى مصر هان مورتس سخابفلد، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.





وأعرب السفير الهولندى عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر التى يزورها للمرة الثالثة، والأولى له بعد تعيينه سفيرًا للمملكة الهولندية، حيث إن أول زيارة له للأقصر كانت كسائح، وأشار خلال اللقاء إلى مشروع حاضنة أعمال مسار الذى يتم تنفيذه فى الأقصر بتمويل من الحكومة الهولندية لدعم ريادة الأعمال فى جنوب صعيد مصر، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الدراسات الاقتصادية بغرض تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر تنافسية والفرص الاستثمارية لأصحاب المشروعات الناشئة.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الهولندى على أرض محافظة الأقصر، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التى تربط بين مصر وهولندا، ومشيدا بالبرامج التى تدعمها الحكومة الهولندية فى الأقصر والتى تسهم فى مساعدة الشباب على أن يكونوا أصحاب أعمال كما تخلق المزيد من فرص العمل لهم، متمنيا زيادة مستوى التعاون بين الأقصر وهولندا.

كما أعرب المحافظ، عن تطلعاته لزيادة أعداد السائحين الهولنديين القادمين إلى الأقصر لزيارة معالمها الأثرية والتاريخية الشهيرة.

وأكد أن الأقصر تحظى بموسم سياحى مبشر وأنها ترحب بكافة السائحين القادمين من كافة دول العالم، موضحا أن الأقصر تستعد قريبا لتنظيم الاحتفالية المرتقبة الخاصة بإعادة إحياء طريق الكباش الذى سيحول الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم.