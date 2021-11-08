شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى يصلان مقر مؤتمر بيت العائلة المصرية

جدة - نرمين السيد - وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة ‏المصرى، الذى يشكل نموذجا فريدا للتآخى والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.





وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة ‏المصرى، الذى يشكل نموذجا فريدا للتآخى والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار خمس جلسات منها:- سماحة النص ودوره فى دعم ‏السلام ‏المجتمعى، وأثر المواطنة فى توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملى لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى ‏‏الحث على السلام. كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية فى الحفاظ على الهوية ‏الوطنية ‏ومواجهة العنف ضد ‏المرأة والفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل مصر ودورها ‏فى تعزيز ‏الأمن الفكرى.‏

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