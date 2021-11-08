القوى العاملة: تعيين 1203 شباب منهم 35 من ذوى القدرات بالبحر الأحمر

وقال وزير القوى العاملة إن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة لـ 375 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية لـ 375 عامل على المهن المختلفة، كما تم صرف منحتيى مولود بإجمالى 4000 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.
تلقى الوزير تقريرا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أكتوبر الماضى قامت المديرية بحفظ 5 تراخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 5 أجانب آخرين يعملون فى نطاق المحافظة.
وأشار عبد الراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 490 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضرا، وعمل 4 ندوات توعية للعاملين.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة، وأسفر عن تحرير 19 محضرا سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية فى نفس المجال، حضرها 33 عاملا، كما تم متابعة 75 منشأة يعمل بها 6739 عاملا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن المديرية تلقت 62 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 14 منها وديا فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 18 شكوى، وتبقى 30 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
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