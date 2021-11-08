/660258/موعد-مباراة-لريال-مدريد-القادمة-فى-الدوري-الإسباني

يستعد فريق ريال مدريدي لمباراته المقبلة أمام نظيرة غرناطة، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد 21\11 القادم، في تمام الساعة الخامسة والربع عصراً ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2/1 على ملعب سنتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الليجا الإسبانية.

وتقدم توني كروس في الدقيقة 14، ثم عزز كريم بنزيما في الدقيقة 34، وسط سيطرة من ريال مدريد على مجريات اللقاء من أجل حصولهم على الثلاث نقاط وتصدرهم الدوري، بينما لم يظهر رايو فاليكانو بالشكل المطلوب خلال مجريات شوط اللقاء الأول.

ريال مدريد يضرب رايو فاليكانو بثنائية ويتصدر الدوري الإسباني

وفي الشوط الثاني نجح الفريق الضيف في تقليص الفارق عن طريق النجم الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 76، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحرزوا التعادل لينتهي اللقاء بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 27 منفرداً بصدراة جدول الدوري بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني، بينما يظل رايو فاليكانو عند النقطة رقم 19 بالمركز السادس.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.