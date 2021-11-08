«وقع من الدورالـ22»..وفاة عامل أثناء تنظيف زجاج لأحد الفنادق بقصر النيل

/660260/وقع-من-الدورالـ22وفاة عامل-أثناء-تنظيف-زجاج-لأحد-الفنادق-بقصر-النيل

لقي عامل مصرعه، اليوم الأثنين، نتيجة سقوطه من الدور الـ 22 بأحد الفنادق بمنطقة قصر النيل، خلال قيامه بأعمال تنظيف الزجاج الخارجي للفندق، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة عامل سقط من الدور الـ22 لأحد الفنادق بقصر النيل أثناء تنظيف زجاج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بسقوط عامل ووفاته بمنطقة قصر النيل، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وأتضح أثناء قيام عامل بعمليات تنظيف للزجاج الخاص بالفندق سقط من الدور الـ 22 ولقى مصرعه في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

وفي سياق أخر شهدت قرية شبرابابل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفاة عجوز إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بعد نشوب مشادة مع زوج ابنته نتيجة مشاكل عائلية بذات القرية وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ باستقبال عجوز جثة هامدة.

الضرب بعصا خشبية على الرأس

وأشارت التحقيقات الأمنية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزوج ابنته تطورت إلي مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات عائلية، وفي أثناء المشاجرة تعدى زوج ابنته عليه بالضرب بعصا خشبية على الرأس.

بسبب خلافات سابقة

وأكدت التحريات الأمنية، أن المجني عليه بعد المشاجرة مع زوج ابنته فقد الوعى مما تسبب في سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما على إثر ذلك، وعلى الفور تم نقل إلي مستشفي المحلة العام، وتوفي بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبعد تقنين كافة الإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تمكنت المباحث الجنائية من ضبط أطراف المشاجرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، والتي أمرت بالحبس 4 أيام.