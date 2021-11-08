منة عرفة تحتفظ بصورها مع محمود المهدي..هل تفكر في إصلاح العلاقة بينهم؟

/660262/منة-عرفة-تحتفظ-بصورها-مع-محمود-المهديهل-تفكر-في-إصلاح-العلاقة-بينهم

تصدرت الفنانة منة عرفة مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعد أن أعلن الفنان الشاب محمود المهدي انفصاله عنها بعد ارتباط وزواج دام لـ 6 أشهر تقريبا تخلله العديد من العبارات الرومانسية طوال فترة ارتباطهم؟

دوت الخليج يرصد تفاصيل انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

بدأ المهدي بنشر ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيها: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

كما نشر ستوري أخرى صورة لـ“بطيخة” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، بالاضافة إلى تعليق عليها:” فين صاحب المثل ده "، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يقصد منة عرفة؟

أسباب انفصال المهدي عن منة عرفة

وبعدما أثار محمود المهدي الجدل حول انفصاله عن منة عرفة بتصريحاته الأخيرة نشر ستوري يوضح بها أسباب الإنفصال فكتب: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

وتابع: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”.

منة عرفة تحتفظ بصورها مع محمود المهدي

واكتفت الفنانة منة عرفة بالرد على إعلان محمود المهدي انفصالهما بـ “كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع”، لكنها ظلت محتفظة بصورهم التي جمعتهم سويا في فترة ارتباطهم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، الأمر الذي نظر له الجمهور بعين الدهشة، متسائلين هل يفكران الثنائي في العودة ومساومة الأمور بينهم؟.

منة عرفة الزوجة الثالثة لمحمود المهدي

من ناحية أخرى، أثار الفنان محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة، مؤخرًا، جدل وتساؤلات عدد كبير من الجمهور بعد نشره صورة مبهمة مرفقًا عليها تعليق مثير للإهتمام، فنشر عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة لزوجته الفنانة منة عرفة مع إحدى الفتايات، وعلق عليها قائلا: “الزوجة الثانية والزوجة الثالثة”، الـأمر الذي أثار دهشة الجمهور وتناول بعضهم ما نشره المهدي بسخرية.

عقد قران محمود المهدي على منة عرفة

هذا وقد كشف الفنان محمود المهدي مؤخرا عن عقد قرانه من الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد شهر من إعلان خطبتهما التي أحدثت ضجة عارمة على السوشيال ميديا بسبب إخفاء عرفة أي تفاصيل عن خطبتها، اذ شارك صورة مع جمهوره أثناء عقد قرانه على الفنانة منة عرفة وعلق عليها: "الحمد الله تم كتب كتاب اليوم بحضور العائلة فقط، وهنعمل فرح أن شاءالله بعد فيلم 666"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.