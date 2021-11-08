الجمعة المقبلة..راغب علامة يحيي حفلا غنائي ضمن إكسبو دبي 2020

/660266/الجمعة-المقبلةراغب-علامة-يحيي-حفلا-غنائي-ضمن--إكسبو-دبي-2020

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل عنائي جديد ضمن فاعليات مهرجان إكسبو دبي 2020 في يوم الجمعة المقبل الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل راغب علامة في دبي

وروج راغب لحفله الغنائي على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام " ونشر البوستر الخاص به، وكتب: "بقي أقل من أسبوع، سيبهرنا النجم العربي راغب علامة بأداء فريد من نوعه في ساحة الوصل مع سلسلة أمسيات خالدة، اشتروا تذاكر إكسبو الآن".

آخر حفلات راغب علامة بالقاهرة

وعلى جانب آخر، أحيا الفنان اللبناني راغب علامة والجزائري الشاب خالد حفلًا غنائيًا كبيرًا، مؤخرًا في الهواء الطلق بحديقة فندق شهير بالقاهرة، وحرص العديد من الفنانين على الحضور منهم: روجينا، وإدوارد، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وماجد المصري، واللاعب السابق محمد زيدان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

راغب علامة يثير الجدل برقصه مع روجينا

وكانت أثار راغب علامة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رقصه الجرئ مع روجينا الفنانة المصرية وزوجة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي خلال حفله الأخير بالقاهرة، وأحدث ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا.

روجينا توضح سبب رقصها مع راغب علامة

هذا وردت الفنانة المصرية روجينا على انتقادات الجمهور لها بسبب رقصها مع المطرب اللبناني راغب علامة، مشيرة إلى أن السر وراء تلك الانتقادات هو غيرة الجمهور عليها، مؤكدة خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي» أن رقصها مع راغب علامة لم يضعها في مأزق مع زوجها الدكتور أشرف زكي لأنه متفهم إلى حد كبير كما أنه يحب راغب أيضًا.

وأضافت روجينا: "أنا من عشاق النجم راغب علامة، فلك أن تتخيل أنا جالسة ضمن الحضور فنزل لي من على المسرح علشان يسلم عليا، أنا كنت طايرة من الفرحة، واللي كانت على المسرح هي واحدة من جمهور راغب علامة وليست روجينا الفنانة أو الممثلة".