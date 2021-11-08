وزير العدل: جهود بيت العائلة المصرية تصون المجتمع وتحافظ على الوطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير العدل خلال احتفالية بست العائلة المصرية بمرور 10 أعوام على إنشائه، أن تأكيد الرئيس السيسى المستمر على وحده المصريين تجعل الآمال معقوده لممارسة بيت العائلة دوره الهام والبارز. ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار خمس جلسات منها: سماحة النص ودوره فى دعم ‏السلام ‏المجتمعى، وأثر المواطنة فى توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملى لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية فى الحفاظ على الهوية ‏الوطنية ‏ومواجهة العنف ضد ‏المرأة والفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل مصر ودورها ‏فى تعزيز ‏الأمن الفكرى.‏

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