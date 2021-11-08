تلقاها مكتب التمثيل العمالى.. الإمارات تحدد خطوات إصدار تصاريح الإقامة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتحديد خطوات إصدار تصاريح الإقامة فى الإمارات. وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى إن الهيئة أوضحت أنه بإمكان الأفراد إصدار التصاريح عبر موقعها الإلكترونى www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكى ICA UAE eChannels، محددة خطوات إصدار تصاريح الإقامة: بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية فى حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتقديم طلب بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

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