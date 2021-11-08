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«معلومات الوزراء» يجرى استطلاعا حول رؤية المصريين لوباء كورونا

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رانيا ربيع 2021-11-08 11:00 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى ضوء التطور الملحوظ فى معدلات التطعيم ضد وباء كورونا على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، استطلاعاً للرأى خلال النصف الثانى من أكتوبر 2021 تضمن سؤالاً للمبحوثين حول مدى استعدادهم لتلقى لقاح كورونا.

وأشارت النتائج إلى أن 32.5% من المبحوثين تلقوا التطعيم بالفعل، بارتفاع قدره 21 نقطة مئوية تقريبًا مقارنة بنتائج السؤال خلال شهر سبتمبر الماضى، وأوضح 40.3% من المبحوثين بالعينة إلى أن لديهم النية للحصول على اللقاح، فيما أشار 22.4% إلى عدم رغبتهم فى الحصول عليه.

وفى نفس الوقت رأى 75.6% من المصريين أن فيروس كورونا ما يزال يمثل خطراً على حياة الإنسان، وذلك بارتفاع قدره 16 نقطة عن استطلاع سبتمبر 2021.

كذلك توقع 41.9% من المبحوثين بالعينة أن وضع وباء كورونا فى مصر سيتحسن خلال الشهور الثلاثة القادمة وسيكون أفضل، فيما رأى 6.2% أنه سيكون أفضل إذا تحققت بعض الشروط، من أهمها: حصول المواطنين على اللقاح، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، فى حين توقع 10.9% أن يظل الوضع كما هو، و14.4% رأوا أنه سيكون أسوأ ولم يحدد 26.6% من المبحوثين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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