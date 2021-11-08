«معلومات الوزراء» يجرى استطلاعا حول رؤية المصريين لوباء كورونا

وأشارت النتائج إلى أن 32.5% من المبحوثين تلقوا التطعيم بالفعل، بارتفاع قدره 21 نقطة مئوية تقريبًا مقارنة بنتائج السؤال خلال شهر سبتمبر الماضى، وأوضح 40.3% من المبحوثين بالعينة إلى أن لديهم النية للحصول على اللقاح، فيما أشار 22.4% إلى عدم رغبتهم فى الحصول عليه.
وفى نفس الوقت رأى 75.6% من المصريين أن فيروس كورونا ما يزال يمثل خطراً على حياة الإنسان، وذلك بارتفاع قدره 16 نقطة عن استطلاع سبتمبر 2021.
كذلك توقع 41.9% من المبحوثين بالعينة أن وضع وباء كورونا فى مصر سيتحسن خلال الشهور الثلاثة القادمة وسيكون أفضل، فيما رأى 6.2% أنه سيكون أفضل إذا تحققت بعض الشروط، من أهمها: حصول المواطنين على اللقاح، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، فى حين توقع 10.9% أن يظل الوضع كما هو، و14.4% رأوا أنه سيكون أسوأ ولم يحدد 26.6% من المبحوثين.
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