عمرو الوردانى: لا يوجد أى مبرر للعنف بين الزوجين

وتابع الوردانى خلال حواره فى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة"CBC"، أن أغلب أسباب العنف التى يذكرها الناس هى مبررات وليست أسباب ومنها تسوية المراكز الزواجية، حيث إن هناك من "يكسر زوجته" لأنها أعلى منه اجتماعيًا، وكذلك "الانتقام" سواء بسبب سوء أدبها مع أهله أو معه أو ما شابه.
أضاف أمين الفتوى أن البعض يعنف زوجته لأنه يرى أنها "فعلت شيئا طعنت به فى نفسه ولو بسوء فهم"، كما أنه من أشهر أسباب العنف فى مصر "عدم القدرة على الإقناع"، موضحًا أن بعض الرجال يلجأون إلى تعنيف المرأة لإخراسها.
وضرب الوردانى مثلًا "بحالة لرجل ضرب زوجته على رأسها لتخرج الفكرة من دماغها"، مشيرًا إلى أن هناك حالات أخرى لرجل يمارس العنف كعقاب لأنه لم يقدر على أن يحوز على قلبها، ورأى أن من أخطر أسباب التى تؤدى إلى المشاكل الزوجية هى أن الرجل يتزوج مرأة بالتحديد حتى يؤدبها.
"يذكر أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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