شيخ الأزهر: بيت العائلة المصرية منع مخططات «لعينة» لهدم الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، إن فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية، ولدت أثناء تقديم العزاء فى حادثة القديسين، إذ إنها نبعت من من تحديات بالغة الحزن والأسى.





وأوضح الإمام الأكبر، خلال كلمته فى مؤتمر احتفال بيت العائلة المصرية بمرور 10 أعوام على إنشائه، أن الأزهر والكنيسة وقتها، استشعارا واجبهما الوطنى للمشاركة فى دحر "الفتنة الطائفية"، ومنع تنفيذ مخططات "لعينة" هدفها سقوط مصر. وأوضح شيخ الأزهر أنه يجب الانتباه، وبشدة، للأفكار الغريبة الداخلة على مجتمعاتنا، ومواجهتها بكل السبل الممكنة.

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