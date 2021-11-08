مدبولى: نعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية

جدة - نرمين السيد - أشاد مدبولى، خلال اللقاء، بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولى، الذى كان وما يزال شريكًا استراتيجيًا بالمشروعات التنموية فى مصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، خصوصًا مع إدراك العالم اليوم لأهمية هذه الأهداف، بعد أن استفاق على وقع الأزمة الطاحنة لجائحة كورونا.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من قصص النجاح التى حققها الجانبان، والتى كان أبرزها برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس فى إطار برنامج الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولى CPF، الذى يتم إعداده حالياً ليكون بمثابة خارطة طريق للتعاون المستقبلى مع مصر.

وفى هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى مجالات التعاون ذات الأولوية لمصر، والتى تضمنت موضوعات التحول الأخضر التى تتبناها حالياً بما فى ذلك "النقل الأخضر والذكى"، منوهًا إلى المشروعات التى أطلقتها مصر فى هذا الشأن، والتى من بينها مشروع القطار الكهربائى السريع، وحافلات النقل الجماعى، والمونوريل.

وأضاف أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل أيضًا أولوية للدولة، خصوصًا أنها تستقطب القطاع الخاص المحلى والدولى، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة، من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعى من خلال هذه الجهود إلى مواكبة الركب الدولى فى مكافحة تحديات تغير المناخ، لافتًا أيضًا إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

من جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، باعتبارها مشروعًا تاريخيًا لمصر يحقق كل أهداف التنمية المستدامة لـ 58% من السكان، مؤكدًا أن المشروع سيكون له تأثيرات ملموسة على مختلف جوانب الحياة، بما فى ذلك خفض معدلات البطالة، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية.

وأضاف أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل البنية التحتية للقرى المستهدفة، وتقوم حاليًا بالتنسيق مع شركاء التنمية لدعم الشق الاجتماعى للمشروع، لافتًا إلى إمكانية التعاون مع البنك الدولى فى هذا المشروع، والبناء على التجربة الناجحة للتعاون معه فى برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، الذى تتقاطع أهدافه مع مشروع "حياة كريمة".

وتطرق رئيس الوزراء إلى إمكانية دراسة التعاون فى مجال مشروعات "الربط الإقليمى"، بما فى ذلك مشروعات الربط الكهربائى والغاز بالمنطقة، لما لها من أهمية كبيرة فى تعزيز التحول الأخضر، وتوسيع آفاق هذا التعاون دوليًا.

من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالشراكة الفعالة مع البنك الدولى، مشيرة إلى التنسيق المتميز بين الجانبين لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية، لافتة إلى أن ذلك أفضى إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى على "تمويل إطار سياسات التنمية DPF" لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

من جانبه، أثنى الدكتور ميرزا حسن عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين على الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تم تنفيذها، لافتًا إلى أن ذلك زاد من ثقة البنك الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى، وحماسته لتوسيع آفاق التعاون مع مصر.

وأكد ميرزا حسن أهمية العمل على زيادة الرخاء المشترك فى المجتمع بطريقة مستدامة، وتوفير نظم تعليمية وتدريبية حديثة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للتفاعل مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية.

وثمن جهود الدولة المصرية فى مجال التحول الأخضر، لافتًا إلى أن ملفات "التعاون الأخضر" أصبحت محور الاهتمام الدولى، إذ تسعى الشركات العالمية حاليًا إلى ضخ استثماراتها فى المشروعات الخضراء، وسيكون للدول التى لديها مشروعات واضحة فى هذا المجال فرص واعدة لاستقطاب هذه الاستثمارات.